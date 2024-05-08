نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي جديد ينضم لصراع التعاقد مع صفقة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الصفقة التي يتنافس عليها عمالقة الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ويسعى نادي الاتفاق إلى التعاقد مع نجم جديد في الميركاتو المقبل وذلك من أجل تعزيز صفوف فريقه، لاحتلال مكان مميز في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

صفقة الاتفاق الجديدة في الصيف

ويخطط نادي الاتفاق إلى التعاقد مع حسين القحطاني نجم وسط صفوف نادي الشباب وذلك بعد إعجاب ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن جيرارد سيتواصل بذاته مع اللاعب وبيئته من أجل التعاقد معه والمجيء به إلى صفوف النادي في الموسم القادم.

ويحظى القحطاني أيضًا باهتمام النادي الأهلي الذي يرغب في التعاقد معه خلال سوق الانتقالات القادم ولكن يعد الاتفاق هو الأقرب للتعاقد معه.