نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز في الصدارة.. ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستكمل منافسات الجولة الثانية العشرين لبطولة الدوري الممتاز، بمباراتين غدا الخميس تجمع بين الإسماعيلي والداخلية، وزد وسموحة.

و يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المصري، الوصيف، برصيد 37 نقطة.

وفي المركز الثالث، يأتي زد، برصيد 33 نقطة، ومن خلفه إنبي، في المركز الرابع، برصيد32 نقطة.

وأما عن موقف القطبين، فيتواجد الأهلي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد30 نقطة، مع العلم بخوضه 14 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، وذلك بعد فوزه الأخير على الأهلي، بثنائية لهدف، مع الوضع في الاعتبار لعبه 15 مباراة حتى الآن.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 41 نقطة

2- المصري البورسعيدي 37 نقطة

3-زد اف سي 33 نقطة

4- إنبي 32 نقطة

5- الاتحاد السكندري 32 نقطة

6- سموحة 31 نقطة

7- الأهلي 30 نقطة

8- سيراميكا 28 نقطة

9- طلائع الجيش 28 نقطة

10- الجونة 28 نقطة

11- فيوتشر 26 نقطة

12- الزمالك 24 نقطة

13- الإسماعيلي 22 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- المقاولون العرب 15 نقطة

17- فاركو 13 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة