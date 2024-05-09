نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد مساء يوم الإثنين القادم في إطار مباريات الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ريال سوسيداد

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق ريال سوسيداد مساء يوم الإثنين القادم في الدوري الإسباني على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الإثنين القادم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 73 نقطة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 54 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

وتذاع أحداث مباراة برشلونة أمام نظيره فريق ريال سوسيداد مساء يوم الإثنين القادم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.