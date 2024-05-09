مدرب الأهلي السابق يتغنى بمحمد الشناوي: لا يقارن بأي حارس

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد طارق سليمان، مدرب حراس فريق الأهلي السابق، والمقاولون العرب الحالي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحارس الأول للقلعة الحمراء رغم مشاركة مصطفى شوبير بشكل أساسي في الفترة المقبلة

وقد تعرض فريق محمد الشناوي للإصابة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية، ولم يعود للمشاركة أساسيا مع الأهلي حتى الآن بسبب هذه الإصابة.

تصريحات طارق سليمان

وقال طارق سليمان مدرب حراس فريق المقاولون العرب عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن أرقام محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لا تقارن بأي حارس أخر فهو الأفضل في الوقت الحالي لولا تعرضه للإصابة مع منتخب مصر.

وتابع: الأهلي يمتلك أكثر من حارس مميز في الفترة الحالية ولا يوجد قلق قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.