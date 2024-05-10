نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيليان مبابي يُعلن انتهاء مسيرته مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بيانًا يُعلن فيه عن انتهاء فترته مع النادي الباريسي بختام الموسم الحالي. وجاء في البيان: "لن أجدد تعاقدي مع باريس سان جيرمان، وهذا الموسم هو الأخير لي في ملعب حديقة الأمراء".

وأعرب مبابي عن شرفه للعب ضمن صفوف أعرق الأندية الفرنسية، مشيرًا إلى أن قرار الرحيل كان صعبًا للغاية. وقال: "لقد كان لي الشرف بتمثيل أفضل نادٍ في العالم، وتحت ضغط هذا النادي العظيم، نضجت كلاعب وإنسان، محاطًا بأساطير اللعبة وأبطالها".

وتوجه بالشكر لزملائه في الفريق ومدربيه السابقين، بما في ذلك أوناي إيمري، توماس توخيل، ماوريسيو بوكيتينو، كريستوف غالتييه، ولويس إنريكي، بالإضافة إلى المديرين الرياضيين ليوناردو ولويس كامبوس. وأشاد بالعاملين خلف الكواليس، من معالجين وطاقم الأداء والموظفين، مؤكدًا أن هناك من يحب النادي بصدق ويسعى لحمايته.

وأضاف مبابي أن الإعلان عن مغادرته لفرنسا والدوري الفرنسي كان أمرًا مؤلمًا، وأنه بعد سبع سنوات، يستعد لخوض تحدي جديد. وأعرب عن امتنانه العميق لجماهير باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه دائمًا ما سعى للعب بأفضل ما لديه.

وختم بيانه بالتأكيد على أن باريس سان جيرمان نادٍ يثير مشاعر متباينة، لكنه اختار أن يحبه، وأنه كان دائمًا يحاول أن يقدم الأفضل لمدة سبع سنوات. وشكر الجماهير على دعمهم، معترفًا بأنهم كانوا مصدر الحماس الذي عاشه، وأنه ممتن لهم إلى الأبد.