نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يطارد إنجاز 4 أندية ونهضة بركان يبحث عن معادلة رقم تاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي غدًا الأحد، في مواجهة نارية ضمن منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم 2023 – 2024.

الزمالك يخوض نهائي بطولة الكونفدرالية بعدما تخطى عقبة فريق دريمز الغاني بالفوز عليه 3-0 في نصف النهائي، فيما صعد نهضة بركان على حساب فريق اتحاد العاصمة.

الزمالك يطارد إنجاز 4 أندية أفريقية

ويتطلع فريق الزمالك للتتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حصد اللقب القاري عام 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وحال حسم الزمالك نهائي الكونفدرالية الأفريقية والتتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، سينجح في معادلة إنجاز 4 أندية أخرى سبق وحققت لقب البطولة القارية (مرتين) هم:

- النجم الساحلي (تونس): 2006، 2015

- مازيمبي (الكونغو): 2016، 2017

- نهضة بركان (المغرب): 2020، 2022

- الرجاء (المغرب): 2018، 2021

نهضة بركان يبحث عن رقم تاريخي

أما نادي نهضة بركان المغربي حال تتويجه بكأس الكونفدرالية الأفريقية سيكون هذا اللقب الثالث للفريق بالبطولة القارية، بعدما سبق وحقق لقب البطولة 2020، 2022.

وحال تتويج نهضة بركان بلقب بطولة الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه سوف يعادل رقم نادي الصفاقسي التونسي صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بلقب البطولة بمسماه الحديث.

وتوج فريق الصفاقسي التونسي بلقب بطولة الكونفدرالية أعوام 2007، 2008، 2013، وفي حالة تتويج نهضة بركان المغربي بلقب البطولة هذا الموسم سوف يعادل رقمه القياسي.

سجل المتوجين بكأس الكونفدرالية

توج 14 فريقًا بلقب بطولة الكونفدرالية عبر تاريخها يتصدرهم نادي الصفاقسي التونسي بـ3 ألقاب، بينما حصد 4 أندية اللقب مرتين (النجم الساحلي - مازيمبي - نهضة بركان - الرجاء) وجاءت قائمة المتوجين كالآتي:

- الصفاقسي التونسي 3 ألقاب

- النجم الساحلي لقبين

- مازيمبي الكونغولي لقبين

- نهضة بركان المغربي لقبين

- الرجاء المغربي لقبين

- الفتح الرباط المغربي 1 لقب

- هارتس أوف أوك الغاني 1 لقب

- الأهلي المصري 1 لقب

- الزمالك المصري 1 لقب

- الجيش الملكي المغربي 1 لقب

- الملعب المالي 1 لقب

- المغرب الفاسي 1 لقب

- ليوباردز الكونغولي 1 لقب

- اتحاد العاصمة الجزائري 1 لقب