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أحمد جودة - القاهرة - عقد ظهر اليوم، اجتماع شهد حضور رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، السيد عثمان سحبان، برفقة الأمين العام للنادي سيدعلي يحياوي والمدير الرياضي السيد بلال دزيري والمنسق الرياضي السيد حمزة كودري وقائد الفريق زين الدين بلعيد ووتم مناقشة وجهة اللاعب القادمة للانتقال لفريق اخر.

عاجل.. الدوري البلجيكي يضم صفقة الأهلي

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم وضع عقبات في طريق طموح اللاعب وبشكل يحفظ حقوق النادي، وانتهى الاجتماع في الأخير على تلبية رغبة قائد الفريق في الالتحاق بنادي سانت تروند البلجيكي، وتم التوقيع على ورقة خروجه.

ووجهت إدارة اتحاد العاصمة الشكر لجميع الأندية التي رغبت في ضم قائد النادي، كما تتمنى حظ أوفر لبلعيد وكل النجاح مستقبلا في وجهته الجديدة.

