نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفض بشكل تام رحيل لاعبيه إلى أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الناقد الرياضي محمد عراقي وعبدالرحمن طارق عن حقيقة رفض مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رحيل ثلاثي الفريق إلى أولمبياد باريس مع المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي.

الأهلي يرفض بشكل تام رحيل لاعبيه إلى أولمبياد باريس

وقال عراقي وطارق عبر برنامج اللعيب في mbc masr: "كان هناك اجتماع هام جدا باتحاد الكرة وطلب ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي بشكل رسمي ضم محمد عبد المنعم وإمام عاشور وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو للقائمة".

وتابعوا: "محمد عبدالمنعم وإمام عاشور متمسكين بشكل كبير بالمشاركة بأولمبياد باريس حيث يرغبون بالاحتراف وعروض قوية ونؤكد لكم عدم جاهزية مصطفى محمد ورفض ليفربول وطرابزون انضمام صلاح وتريزيجيه.

واختتم حديثه: "عندما تم سؤال ميكالي عن الأسماء الأخيرة التي يريدها قال أنه يريد خطابات رسمية من الأندية بالموافقة أو الرفض وكولر يرفض انضمام عبدالمنعم وعاشور وعرض عليهم محمد الشناوي أو مصطفى شوبير في حالة حاجتهم لحارس مرمى".

