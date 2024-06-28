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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن الأزمة التي يمر بها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومدى تأثير ذلك على حياته الشخصية بعدما حدث بالفترة الماضية.

مهيب عبدالهادي يفاجئ نجم الأهلي بهذا التصريح

وقال عبد الهادي: "إمام عاشور بوجهة نظري أفضل لاعب في الكرة المصرية بالوقت الحالي وقد يكون هو رقم واحد ويليه أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك".

وقام علاء مهيوب بالرد عليه: "قبل التحدث عن أزمة إمام عاشور يجب العلم أنه يوجد شقين الأول هو وزوجته واولاده واخوته وبالطبع الاضواء مسلطة عليه سواء محبيه أو الغاضبين منه بعد الرحيل عن الزمالك ويجب عليه الانتباه لكل حركة يفعلها والمحيطين به كذلك حتى لا يقع بالمشاكل".

واختتم حديثه: "وننصح إمام بالحفاظ على نجوميته خارج الملعب أكثر من داخله أيضا وهذه ضريبة النجومية وأنه لاعب الأهلي ومنتخب مصر ويصنف من أفضل لاعبي الدوري بالوقت الحالي".

