عاجل.. "تم توقيع العقود" سموحة يضم نجم الأهلي على سبيل الإعارة

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أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي سموحة السكندري برئاسة فرج عامر، التعاقد مع مصطفى البدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المقبل 2025.

سموحة يضم نجم الأهلي على سبيل الإعارة

وكان البدري قد انضم في بداية الموسم الجاري لمدة موسم على سبيل الإعارة للفريق الأزرق السكندري، وقرر مسؤولو سموحة تمديد إعارته لموسم إضافي، بعد ان تألق اللاعب بشكل لافت في دوري هذا الموسم.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن هناك جلسة جمعت بين اللاعب ومسؤولي الناديين في الساعات الماضية، وشهدت توقيع عقود تجديد البدري مع سموحة لموسم آخر.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تجديد الإعارة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد بين اللاعب والناديين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك بعد غد الثلاثاء على استاد القاهرة في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.