نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الزمالك أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أهداف مباراة الزمالك ونهضة بركان

انتهى اللقاء بفوز الفريق المغربي على القلعة البيضاء، بنتيجة هدفين نظيفين مقابل هدف.

ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية، ملخص أحداث وأهداف مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح فريق نهضة بركان، في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب إيسوفو دايو، عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن اللاعب المغربي عادل تهيف، من إحراز الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول، عن طريق ضربة رأسية غالطت محمد عواد وسكنت شباك القلعة البيضاء.

ونجح سيف الدين الجزيري في إحراز هدف تقليص الفارق لصالح أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق ضربة رأسية بعد كرة عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

تقام مباراة الإياب بين الزمالك ونظيره نهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.