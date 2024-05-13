نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لسه الأماني ممكنة".. ماذا يفعل الزمالك عند التعثر في ذهاب النهائي الأفريقي؟ (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك في تحقيق الانتصار بلقاء ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2023 – 2024 أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي.

وخسر الزمالك أمام نظيره نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب الأخير في مدينة بركان المغربية، في ذهاب نهائي البطولة القارية.

ورغم تعثر الزمالك في ذهاب النهائي الأفريقي أمام نهضة بركان، ولكن تاريخيًا استطاع الفريق الأبيض العودة في مباراة الإياب بعد التعثر ذهابًا سواء بالتعادل أو الخسارة وحصد اللقب القاري في عدة نسخ سابقة من البطولات الأفريقية.

4 تتويجات أفريقية لـ الزمالك رغم التعثر ذهابًا في النهائي

الزمالك ونهضة بركان

1993

تعادل الزمالك سلبيًا مع أشانتي كوتوكو الغاني في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1993 خارج ملعبه، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي أيضًا ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي حسمها الفارس الأبيض بنتيجة 7 – 6 وتوج باللقب.

1996

خسر الزمالك في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام شوتنج ستارز النيجيري 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير بنيجيريا، وفاز الفارس الأبيض بنفس النتيجة في مباراة الإياب بالقاهرة وحسم أبناء ميت عقبة اللقب بركلات الترجيح 5 – 4.

2002

توج الزمالك بأخر دوري أبطال إفريقيا في عام 2002 عندما واجه الرجاء البيضاوي، وتعادل الفريقين سلبيًا في المغرب، واستطاع الفارس الأبيض حصد اللقب القاري بعد فوزه في مباراة الإياب بهدف دون رد سجله تامر عبدالحميد ليهدي فريقه اللقب القاري.

2019

فشل الزمالك في تحقيق الانتصار في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2019 وخسر أمام نهضة بركان بهدف دون رد في المغرب، ولكن استطاع الفارس الأبيض الفوز في مباراة الإياب بمصر بنفس النتيجة وحسم اللقب للمرة الأولى في تاريخه بركلات الترجيح 5 -3.

الزمالك يخسر اللقب الأفريقي "مرتين" بعد السقوط في ذهاب النهائي

الزمالك ونهضة بركان

1994

التقى الزمالك مع نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 1994، وتعادل الفريقين سلبيًا في لقاء الذهاب بمصر، ولكن خسر الفارس الأبيض في مباراة الإياب بتونس 3 – 1.

2016

خسر الزمالك أمام نظيره ماميلودي صن داونز بنتيجة 3 – 0 في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في جنوب إفريقيا، قبل فوز الفارس الأبيض بهدف دون رد ولكن هذا الفوز لم يكن كافيًا لحسم أبناء ميت عقبة اللقب الأفريقي.