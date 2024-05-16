شريف عبد المنعم: صالح سليم ومحمد حسن حلمي أسسوا مبادئ وقواعد في الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أشار شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق إلى أن الثنائي صالح سليم ومحمد حسن حلمي أسسوا مبادئ وقواعد في الأهلي والزمالك.

وقال شريف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة المحور: " الإيفواري فوفانا حصل على جائزة أفضل جناح في إفريقيا بدلًا مني بسبب الحادثة التي حدثت لي".

وتابع: "طارق سليم "عنفني" بعد احتفالي بهدفي في بايرن ميونخ".

وأكمل: "صالح سليم هو رمز لكل الأهلاوية، والفريق مرتجي كان له تاريخ كبير في النادي الأهلي وعلى الرغم من ذلك كان يحب صالح بشكل كبير".

وأتم: "صالح سليم ومحمد حسن حلمي أسسوا مبادئ وقواعد في الأهلي والزمالك".