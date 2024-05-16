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أحمد جودة - القاهرة - رفع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة إلى 26 لاعبا بدلا من 23.

رسميا.. رفع الحد الأقصى لقوائم المنتخبات في كوبا أمريكا 2024 إلى 26 لاعبا

وتقام البطولة على أرض الولايات المتحدة الأمريكية بين يونيو ويوليو المقبلين، وسيشارك في البطولة 16 منتخبا.

وكشف البيان الرسمي الذي أصدره اتحاد أمريكا الجنوبية، أن بعثة كل منتخب ستضم 50 شخصا بين لاعبين وجاهز فني وإداري وطبي.

وسيتواجد 11 لاعبا في أرض الملعب، كما سيجلس 15 أخرين على مقاعد البدلاء، والحد الأدنى للجلوس على مقاعد البدلاء هو 7 لاعبين.

وتستعد البطولة لأول مباراة في افتتاحها بين الأرجنتين حامل اللقب وكندا، وتقام فجر يوم 21 يونيو القادم.

