نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قرر رحيله".. آخر تطورات خلاف لابورتا وتشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن آخر تطورات خلاف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني مع مدرب الفريق تشافي هيرنانديز.

آخر تطورات خلاف لابورتا وتشافي

وبحسب تقارير صحفية فإن لابورتا غاضب بشكل كبير من المدرب تشافي هيرنانديز بسبب التصريحات الأخيرة له حول أزمة النادي الكتالوني المالية.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن لابورتا قرر الإطاحة بالمدرب تشافي هيرنانديز بعد نهاية الموسم الحالي وأنه لن يرجع في هذا القرار بسبب حديث المدرب عن أن برشلونة لن يستطيع المنافسة بسبب الأزمة الاقتصادية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق رايو فاليكانو مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن مباريات بطولة الدوري الإسباني عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

