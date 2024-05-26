نابولي يغري كونتي براتب قياسي

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي نابولي الإيطالي، للتعاقد مع أنطونيو كونتي من أجل تولي قيادة الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل 2024-25.

نابولي يفاوض كونتي

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن نادي نابولي أرسل عرضًا رسميًا إلى أنطونيو كونتي.

وأشار فابريزيو إلى أنه نابولي يريد التوقيع مع أنطونيو كونتي حتى يونيو 2027 مقابل راتب قياسي للنادي.

وأضاف: “سيتم مناقشة التفاصيل الرئيسية للصفقة الأسبوع المقبل، مع رئيس نابولي دي لورنتيس، الذي سيتواجد يوم الإثنين لحضور حدث عام”.

وختم: “كونتي كان دائمًا منفتحًا على وظيفة نابولي ومتحمسًا للمشروع”.