نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي مانشستر سيتي على رادار الدوري السعودي من بوابة هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اقتراب ثنائي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة إلى الدوري السعودي.

وارتبط نجمي مان سيتي بمغادرة الفريق والانضمام إلى أحد الأندية في الدوري السعودي للمحترفين بعد أن أن أبدى هذا النادي اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدماتهم.

الاتحاد يضع عينه على دي بروين وإيدرسون

ويخطط نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة انتقالات الصيف من أجل تعزيز صفوفه في الموسم الجديد ولذلك وضع نجمي مانشستر سيتي على رأس اهتمامته.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن نادي اتحاد جدة السعودي مهتم بالحصول على خدمات الثنائي إيدرسون وكيفين دي بروين من صفوف مانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري لموسم 2023-2024 بعد تألق كبير جعله يحصل عليه برصيد 91 نقطة، من خلال الفوز في 28 مباراة والتعادل في سبع مباريات في حين نالت منه الهزيمة في ثلاث مباريات.