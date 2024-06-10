نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة رفض صلاح "الاستبدال" في مباراة مصر وغينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر تعادلا بهدف لمثله أمام نظيره غينيا بيساو، وذلك في المباراة التي جمعتهم لحسابات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال.

وعقب المباراة أثيرت واقعة رفض محمد صلاح الاستبدال لصالح مصطفى فتحي جدل جماهيري كبير ليخرج مصدر من اتحاد الكرة موضحا الواقعة.

لا صحة للواقعة نهائيا

وأكد أنه لا صحة للواقعة نهائيا حيث اكتفى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بنزول ناصر ماهر في المباراة فقط دون اللجوء لتبديل ثان.

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى بعشر نقاط بعد 3 انتصارات وتعادل.

وكان المنتخب قد حقق فوزين على حساب جيبوتي وسيراليون وبوركينا وتعادل اليوم.