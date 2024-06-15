نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من جوميز بعد الفوز الدرامي على سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فوز فريقه بمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

تصريحات جوميز

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوز درامي بهدفين مقابل هدف على سيراميكا كليوباترا بعد تقدم الأخير حتى الدقيقة 80 وذلك ضمن إطار منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المرب البرتغالي جوزيه جوميز في المؤتمر الصحفي:" سعيد بأداء اللاعبين في اللقاء، وأرضية الملعب كانت صعبة جدًا، وبالرغم من هذه الظروف الصعبة أنهينا الشوط الأول بأداء جيد، ولم نستسلم في الشوط الثاني".

واختتم جوميز تصريحاته بالقول:" واضح بالنسبة لنا أننا قادرون على الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط، بالرغم من قوة المنافس، وقيام مدرب سيراميكا بعمل كبير في اللقاء، كما أن الزمالك أهدر العديد من الفرص المحققة للتسجيل".

بهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 34 في المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل.