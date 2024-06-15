نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات برشلونة مع فريمبونج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الهولندي جيريمي فريمبونج نجم باير ليفركوزن الألماني عن حقيقة مفاوضاته مع برشلونة الإسباني للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.



ويمتلك جيريمي فريمبونج البالغ من العمر 23 عامًا عقدًا مع باير ليفركوزن يمتد حتى يونيو عام 2028.



وقال فريمبونج في تصريحات نقلتها شبكة ESPN الأمريكية: “شائعات انتقالي إلى برشلونة؟ إنها مجرد شائعات”.



واختتم فريمبونج تصريحاته قائلًا: “الشائعات مجرد شائعات، يمكن لأي شخص أن يقول أي شيء”.



وزعمت بعض التقارير الصحفية أن جيريمي فريمبونج يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع باير ليفركوزن بأكثر من 40 مليون يورو.



وشارك فريمبونج في 47 مباراة مع باير ليفركوزن في جميع البطولات خلال الموسم المنصرم، حيث سجل 14 هدف وصنع 12 هدف آخرين.



وتوج فريمبونج مع باير ليفركوزن بكلا من الدوري الألماني وكأس ألمانيا في الموسم المنصرم.



وانضم فريمبونج إلى باير ليفركوزن في يناير عام 2021 قادمًا من سلتيك الاسكتلندي مقابل 11 مليون يورو.