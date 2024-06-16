نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الأهلي، نظيره فريق الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء 18 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

تذاع تلك المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات أون تايم سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

وحقق فريق الأهلي الانتصار ضد فريق فاركو في المباراة الماضية، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما خسر فريق الاتحاد مباراته الأخيرة في الدوري امام الزمالك، بنتيجة هدفين دون رد.

يذكر أن فريق الأهلي يتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يحل فريق الاتحاد السكندري في المركز السادس بنفس الرصيد ولكن بفارق النقاط للأحمر.