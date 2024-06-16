نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري في الدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي، يوم الإثنين 17 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ضد المصري البورسعيدي

تُقام المباراة بين فريقي الزمالك والمصري في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين الزمالك والمصري عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات أون تايم سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويتواجد فريق المصري في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بينما يحل فريق الزمالك في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.