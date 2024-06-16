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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يدرس فكرة التراجع عن الدخول في مفاوضات مع ليفربول الإنجليزي، للحصول على لاعبه الكولومبي لويس دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يتراجع عن التعاقد مع صفقة الموسم

ووفقًا لموقع "ديارو جول" الإسباني، فأن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، لا يحبذ فكرة التعاقد مع لويس دياز في الميركاتو الصيفي.

وأضاف، ديكو يُفضل التعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو على الحصول على خدمات لاعب ليفربول في الانتقالات الصيفية القادمة.

ويري المدير الرياضي للنادي الكتالوني، بأن ويليامز سيكون أكثر فائدة لبرشلونة، حيث أن لاعب أتلتيك بيلباو يُجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، على عكس دياز الذي يتميز فقط في مركز الجناح الأيسر.

