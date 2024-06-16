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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كيليان مبابي، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد، عن حظوظ منتخب فرنسا في كأس الأمم الأوروبية.

مبابي: فرنسا مرشحة على للفوز بكأس أوروبا ولكن

وقال مبابي في تصريحات لشبكة تيليفوت: "نحن من المرشحين لحصد اللقب، لكن هذا على الورق فقط".

وأضاف نجم ريال مدريد: "سواء كنا من المرشحين أم لا، هذا لن يُغير من طريقتنا في التعامل مع هذه البطولة".

ونوه "بعد ذلك، أريد توضيح أننا لن نختبئ أيضًا، فنحن من الفرق التي يمكن أن تتوج باللقب، لكن الماضي أثبت أن المرشحين لا يفوزون دائمًا".

وأتم "من الجيد أن تكون ضمن المرشحين، لكن الفوز أفضل، وهذا واضح تماما".

وغاب مبابي عن بعض تدريبات منتخب فرنسا خلال الأسبوع الماضي، بسبب معاناته من كدمة في الركبة، وآلام في الظهر.