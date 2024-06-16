نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساوثجيت يفحص لاعبي منتخب إنجلترا لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فحص جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي، جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة، والبالغ عددهم 26 لاعبا، خلال المران الذي خاضه الفريق قبل مواجهة المنتخب الصربي في يورو 2024.

ساوثجيت يفحص لاعبي منتخب إنجلترا لهذا السبب

كل اللاعبين شاركوا في المران الصباحي الذي أقيم اليوم السبت، في مقر المنتخب الإنجليزي، في منتجع سبا آند جولف فايمارر لاند.

وسيتوجه ساوثجيت ولاعبو المنتخب الإنجليزي، إلى جلسنكيرشن في وقت لاحق من اليوم، حيث سيتواجد ساوثجيت وهاري كين في المؤتمر الصحفي.

يتوقع أن يغيب لوك شاو عن المباراة التي ستقام غدا الأحد، حيث يواصل التعافي من إصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها في فبراير الماضي.