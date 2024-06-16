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أحمد جودة - القاهرة - ستساهم بطولة يورو 2024 التي تنطلق في ألمانيا، اليوم الجمعة، في تحقيق هذا البلد عائدات إضافية بقيمة مليار يورو قادمة من السائحين الأجانب، ما يعادل نحو 0.1% من النمو الاقتصادي في الربع الثاني، وفقًا لتقديرات معهد "انفو".

عائدات خرافية من بطولة يورو 2024

وكشف الباحث في معهد "انفو"، جيروم وولف، عن ارتفاع عدد الزيارات للضيوف في مونديال 2006 في ألمانيا بنسبة 25% وفي حال تطبيق هذه البيانات في بطولة "يورو 2024": "يمكننا توقع زيارة 600 ألف سائح أخرين خلال فترة المباريات".

وأكد وولف: "أن هذا سيسفر عن دفعة إضافية في النمو بنسبة 13% من صادرات الخدمات في الربع الحالي مقارنة بالربع الأول من عام 2024".

وكشفت وزار الداخلية الألمانية أن البلاد تتوقع خلال المباريات الـ51 التي ستستضيفها ألمانيا خلال شهر، 2.7 مليون مشجع في الملاعب و12 مليون من المشجعين في المناطق المخصصة لهم للاحتفال، ومشاهدة مباريات البطولة على الهواء مباشرة في المقرات العشرة للبطولة.