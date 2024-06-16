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أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب ألبانيا تحية حارة من الجماهير، عند مغادرته مدينة دورتموند، عقب ظهوره الجيد خلال لقائه مع منتخب إيطاليا، في مستهل لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثانية في الدور الأول في يورو 2024.

إشادة واسعة بمنتخب ألبانيا بعد أدائه أمام إيطاليا

وقدم المنتخب الألباني، الذي يشارك في كأس أوروبا، أداء مثيرا للإعجاب أمام نظيره الإيطالي (حامل اللقب)، بعدما تقدم بهدف مبكر عن طريق نديم بايرامي بعد مرور 23 ثانية على انطلاق اللقاء الذي جرى بمدينة دورتموند، ليحرز أسرع هدف في تاريخ البطولة القارية.

وساهمت خبرة نجوم منتخب إيطاليا في قلب الطاولة للمنتخب الأزرق، الذي أحرز هدفين، ليفوز باللقاء 2 / 1.

وقال البرازيلي سيلفينيو، مدرب منتخب ألبانيا للصحفيين "لا يجب أن تنسوا. لعبنا أمام فريق يعد من المرشحين للتتويج باللقب. كنا حاضرين في المباراة حتى النهاية. لدينا الكثير من اللاعبين الشباب، وما زالوا في طور التحسن".

وتحدث مدرب ألبانيا عن هدف بايرامي التاريخي، حيث قال "تسجيل هذا الهدف كان حلما تحول إلى حقيقة بالنسبة لي. إنه يجعلني سعيدا كطفل. ربما كان هدفا تاريخيا، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه يتعين علينا المضي قدما الآن".