نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في إصابة مبابي مع فرنسا.. هل يشارك أمام هولندا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي أصيب بكسر في الأنف أثناء مواجهة النمسا في أولى جولات دور المجموعات بكأس أوروبا 2024 في ألمانيا، المستشفى عقب الخضوع للفحوصات الطبية، وعاد لمعسكر "البلوز".



وعقب تقييم الأطباء في مستشفى بدسلدورف (ألمانيا)، تقرر عدم إجراء جراحة للاعب في الوقت الحالي، وسيتلقى العلاج خلال الأيام المقبلة لمواصلة اللعب في كأس اليورو، حيث سيضطر لارتداء قناعًا واقيًا.

موقف مبابي



ومع ذلك، هناك شكوك حول ما إذا كان سيتمكن من خوض المباراة القادمة المقررة أمام هولندا يوم الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات.



وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، نشر اللاعب الذي انتقل مؤخرًا لريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان، "هل لديكم أفكار لأقنعة؟".



وفي مباراة فرنسا أمام النمسا، والتي انتهت بفوز "البلوز" بهدف دون رد، تم تغيير مبابي في الدقيقة 90 من اللقاء، بعد إصابته في الأنف نتيجة اصطدام عارض مع المدافع النمساوي كيفن دانسو، وسار إلى غرفة تبديل الملابس وهو يغطي النزيف.



وتعرض مبابي للإصابة حين توجه نحو الكرة ليضربها برأسه، لكنه في نفس الوقت اصطدم بكتف دانسو، فسقط أرضًا، وتم استدعاء الأطباء الذين قرروا أنه لن يستطيع الاستمرار في الملعب وتم استبداله بأوليفييه جيرو.