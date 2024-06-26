رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا تتأهل من مجموعة التعادلات

تأهل منتخب رومانيا إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد التعادل مع سلوفاكيا (1-1)، اليوم الأربعاء، في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات.

تقدمت سلوفاكيا أولا في الدقيقة 24 برأسية من أوندريه دودا، بينما تعادلت رومانيا في الدقيقة 37 عن طريق رازفان مارين من ركلة جزاء.

بهذا التعادل احتلت رومانيا الصدارة برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد سلوفاكيا التي تأهلت ضمن أفضل ثوالث، فيما حسمت بلجيكا المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بعد التعادل السلبي مع أوكرانيا المتذيلة والتي ودعت البطولة رغم امتلاكها 4 نقاط أيضا.

وهذه المرة الأولى التي تتأهل فيها رومانيا إلى الأدوار الإقصائية باليورو منذ 24 عاما، وتحديدا منذ نسخة بداية الألفية الثانية في بلجيكا وهولندا، التي وصلوا فيها لربع النهائي.

بينما حجز "الشياطين الحمر" مقعدهم في دور ال16، للمرة الثالثة تواليا.

أما المركز الثالث فكان من نصيب سلوفاكيا، بأربع نقاط أيضا، وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها دور ال16 في البطولة منذ انفصالها عن جمهورية التشيك، بعد بطولة 2016 في فرنسا.

وسينتظر المنتخب الروماني في دور ال16 صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة على ملعب (أليانز أرينا) في الثاني من يوليو/تموز المقبل.

أما بلجيكا فستضرب موعدا ناريا مع فرنسا في أول أيام الشهر المقبل في دوسلدورف، بينما ستنتظر سلوفاكيا تحديد منافسها بنهاية جميع مباريات دور المجموعات الليلة.

المصدر /موقع كوورة

