فرقة ديروط تقدم "متلازمة الذاكرة الزائفة" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت فرقة قصر ثقافة ديروط، الجمعة، عرض "متلازمة الذاكرة الزائفة" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، في اليوم قبل الأخير من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ46.

عرض "متلازمة الذاكرة الزائفة"

العرض عن رواية "استدعاء ذاتي" للكاتب بليك كراوتش، وتدور أحداثه حول محقق شرطة يبحث عن السبب وراء زيادة معدلات الانتحار داخل المدينة، وبالتحريات يكتشف أن السبب وراء ذلك هو انتشار مرض يسمى "متلازمة الذاكرة الزائفة"، فيقرر البحث لمعرفة السبب، ولكنه يتعرض للاختطاف والخضوع لتجربة جهاز حفظ الذاكرة الذي تسبب في تغيير تاريخ حياته بالكامل.

أشار المخرج أحمد عبد العظيم أن فكرة العرض تؤكد على المضي قدما نحو الحياة وعدم النظر إلى الوراء، وأن الجمال والألم لا معنى لأحدهما دون الآخر.

وأضاف أن تشابك الخطوط الزمنية خلال العرض ساعد على صنع نسيج متدفق من الأحداث بشكل لا يشوبه الممل، مما جعل الأحداث مليئة بالإثارة والتشويق.

أما عن الديكور أوضح أنه تم الاستعانة بالكثير من العناصر بأسلوب القطع المتوازي نظرا لكثرة المشاهد، كما تم تصميم غرف ذات طابقين كمحاولة لمنح المدينة التي تدور فيها الأحداث طابعا مميزا، بجانب استخدام خامة "ماش الطباعة" لإحداث عنصر المفاجأة طوال العرض.

"متلازمة الذاكرة الزائفة" إعداد محمود محمد، ديكور وملابس آية عمار، تصميم إضاءة مايكل يعقوب، فني ديكور حمدي قطب، عمرو عبد المحسن، ومخرج منفذ رنا ممدوح.

أداء تمثيلي: محمد خالد، شريف هشام، كريستينا ماهر، دميانة سمير، نور الدين زكريا، محمد عبد العال، داليا جمال، كارولين فرح، تيتو، مريم طلعت، بيشوي إسحق، ميرا إسحق، كيرياكوس مدحت، كيرو وليم، تينا رزق، مريم أكمل، وأحمد شحاتة.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي، مدير المهرجان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويشارك به 26 عرضًا مسرحيًا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

وتختتم فعاليات المهرجان في الثامنة مساء اليوم السبت على مسرح السامر بالعجوزة، بإعلان الجوائز والتوصيات، كما يشهد حفل الختام تكريم عدد من المسرحيين والنقاد.