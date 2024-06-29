"ثورة 30 يونيو.. إرادة شعبية".. احتفالية لقصور الثقافة غدًا بعين حلوان

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد قصر ثقافة عين حلوان، في الحادية عشرة صباح غد الأحد، احتفالية ثقافية وفنية يقدمها فرع ثقافة القاهرة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، واحتفالات وزارة الثقافة.

ذكرى “ثورة 30 يونيو.. إرادة شعبية”

تتضمن الاحتفالية عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، تبدأ مع لقاء بعنوان "ثورة 30 يونيو.. إرادة شعبية" يشارك به الباحث د. محمد البهنساوي، يعقبه محاضرة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة بعد الثورة" تشارك بها د. ابتهال العسلي، مدير عام فرع ثقافة القاهرة.

معرض لمنتجات ورش نادي المرأة

وتشهد الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، معرضًا لمنتجات ورش نادي المرأة، ورشة فنية، وأخرى لعمل مشغولات يدوية بالخرز لذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب لقاء شعري، وورشة حكي وفقرة رسم على الوجه.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، ويضم أكثر من 200 فعالية بالقاهرة والمحافظات، تتنوع ما بين العروض والورش والمعارض الفنية، واللقاءات التثقيفية، وغيرها من الفعاليات.