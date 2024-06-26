شرط مثير من أحمد حجازي للموافقة على الانضمام إلى بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - اشترط أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة السعودي، الحصول على عقد بالدولار حال رغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بدأت فكرة عودة حجازي إلى مصر عندما اقترح بعض المقربين من إدارة نادي بيراميدز، برئاسة ممدوح عيد، التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي.

شرط أحمد حجازي للموافقة على الانتقال إلى بيراميدز

تلقى أحمد حجازي اتصالات لمعرفة موقفه من العودة إلى الدوري المصري عبر نادي بيراميدز. وقد أبدى حجازي استقراره على البقاء في الاحتراف خلال الفترة القادمة، إلا أنه أشار إلى أنه قد يفكر في العودة إلى الدوري المصري ودراسة العروض إذا لم تتوفر له عروض تلبي طموحاته من أندية أخرى.

وأكدت المصادر أن أحمد حجازي أبلغ المسؤولين أنه إذا وافق على الانتقال إلى بيراميدز، فسوف يشترط الحصول على راتبه بالدولار.

وأوضح حجازي أنه يعلم أنه بمجرد إعلان اتحاد جدة رسميًا رحيله في الميركاتو الحالي، سيحصل على عروض رسمية من أندية سعودية بالدولار، مما يجعله يفضل الحفاظ على نفس المعايير المالية في حال انتقاله إلى بيراميدز.