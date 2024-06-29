اتحاد الكرة يُعلن مشاركة "النجوم" في دوري الجمهورية للشباب الموسم القادم

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أحمد جودة - القاهرة - أرسل الإتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا لنادي النجوم برئاسة محمد الطويلة يُفيد بمشاركة فريق الشباب تحت 19 سنة بالنادي "مواليد 2005" في بطولة دوري الجمهورية الموسم القادم 2024/2025.



يأتي هذا الخطاب في إطار الإستعداد لبدء منافسات بطولة الجمهورية للشباب، والتي ستبدأ إعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2024.



وكان فريق الشباب مواليد 2005 بنادي النجوم قد صعد إلى دوري الجمهورية بعد تحقيقه بطولة دوري الجمهورية (ب) موسم 2023/2024 بالفوز في المباراة الفاصلة على فريق بورفؤاد بثلاثة أهداف مقابل هدف بنتيجة المبارتين ذهابًا وإيابًا.

