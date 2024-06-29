نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل... انفرادت دوت الخليج حول التعديل الوزاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ١. لا صحة لما صرح به أحد الاعلاميين من تأخر تشكيل الحكومة بسبب رفض المنصب

٢. ⁠التأخر في التشكيل مرتبط بعدة اسباب أهمها دراسة دمج واستحداث بعض الوزارات وكذلك توسيع دائرة الاختيار وقد عقد مدبولي اكثر من ٦٥ لقاء ولم يرفض أي مرشح الوزارة

٣. ⁠التغير موسع ويشمل من ١٨ إلى ٢٠ وزارة وفي مقدمتها الوزارات الخدمية

٤. ⁠التعديل يتم في اطار من السرية على مدار ثلاثة اسابيع وكل التكهنات والمعلومات التي يتم نشرها غير صحيحة

نفى مصدر مطلع صحة ما صرح به أحد الإعلاميين بشأن تأخر تشكيل الحكومة بسبب رفض المرشحين للمنصب. وأوضح المصدر أن التأخر في التشكيل يعود إلى عدة أسباب، أبرزها دراسة دمج واستحداث بعض الوزارات، بالإضافة إلى توسيع دائرة الاختيار. وذكر المصدر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد أكثر من 65 لقاءً ولم يرفض أي مرشح الوزارة.

وأضاف المصدر أن التغيير الحكومي سيكون واسعًا، حيث سيشمل من 18 إلى 20 وزارة، مع التركيز على الوزارات الخدمية. وأكد أن عملية التعديل تتم في إطار من السرية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وأن جميع التكهنات والمعلومات المنشورة بهذا الخصوص غير صحيحة.