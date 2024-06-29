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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ​تشيلسي​ الانجليزي تعاقده بشكل رسمي مع ​اوماري كيليمان​ لاعب ​استون فيلا​ بعقد يمتد لمدة ست سنوات ويتضمن خيارا لعام اضافي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على موقع التواصل الإجتماعي "X"، صورة لـ كيليمان بعنوان: "أحدث اضافة لدينا".

رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع كيليمان لمدة 6 سنوات

وبدأ كيليمان لاعب خط الوسط المهاجم مسيرته المهنية في ​ديربي كاونتي​ وقضى عشر سنوات مع النادي قبل التوقيع مع أستون فيلا في عام 2022.

وقال كيليمان: "إنه لأمر رائع أن أقف هنا كلاعب في تشيلسي، إنه نادٍ ضخم وله تاريخ مذهل، لذا من الرائع الانضمام إليه. إنه حلم أصبح حقيقة بالتأكيد. أنا متحمس لارتداء القميص ولا أستطيع الانتظار للبدء.