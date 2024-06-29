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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن ان نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي رصد مبلغا خياليا لضم ​لامين يامال​ لاعب ​برشلونة​ الاسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعويض رحيل ​كيليان مبابي​ إلى ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو فان نادي باريس سان جيرمان أبدى استعداده لتقديم مبلغ 250 مليون يورو لحسم صفقة يامال.

باريس سان جيرمان يرصد مبلغا خياليا لضم لامين يامال



واشارت الصحيفة إلى ان الفريق الفرنسي يرغب في التعاقد مع لامين يامال على الرغم من ارتباط النجم الإسباني بعقد مع برشلونة حتى حزيران/يونيو 2026، فضلا عن أنه يمتلك شرطا جزائيا خياليا في عقده معهم يصل إلى مليار يورو.

واضافت ان تألق يامال مع ​منتخب اسبانيا​ في يورو 2024 سيرفع من قيمته التسويقية، مما جعل إدارة باريس سان جيرمان تسعى لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن.