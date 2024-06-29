كامافينجا: ديشامب وأنشيلوتي متشابهان.. ولا أحب اللعب في هذا المركز

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفرنسي إدوارد كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، أن المدربين ديشامب وكارلو أنشيلوتي متشابهين ويشعر بالراحة تحت قيادتهما في المنتخب والفريق الملكي.

كاماغينجا: عدم اللعب مع المنتخب لا يجعلني سعيدًا

صرح كامافينجا الذي يشارك حاليًا مع منتخب فرنسا في يورو 2024: “عدم اللعب كثيرًا مع فرنسا لا يجعلني سعيدًا ولكني أعلم أن وقتي سيأتي”.

وتابع كامافينجا: “ديشامب وأنشيلوتي متشابهان ويمنحون الكثير من الحرية على أرض الملعب".

وواصل: “اللعب كظهير أيسر؟ أنا لا أستمتع بذلك ولكني لاعب، إذا كان علي أن ألعب كظهير أيسر فسأفعل ذلك وسأبذل قصارى جهدي”.

ويستعد منتخب فرنسا، لمواجهة بلجيكا في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا، يورو 2024، يوم الإثنين المقبل.