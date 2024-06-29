نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص للفجر: مدبولي عقد 65 لقاءً دون رفض أي مرشح للوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عقد 65 لقاءً مع مرشحين لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، ولم يرفض أي مرشح منهم العرض المقدم. هذا العدد الكبير من اللقاءات يأتي في إطار سعي الحكومة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المصادر أن مدبولي يواصل دراسة دمج واستحداث بعض الوزارات، إلى جانب توسيع دائرة الاختيار للمرشحين، في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات الشعب المصري. وتتم هذه العملية في سرية تامة، حيث من المتوقع الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد قريبًا.