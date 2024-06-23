عاجل.. تطور جديد في انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية بعض التطورات الخاصة بعملية رفض نادي الزمالك خوض مباراة القمة ضد النادي الأهلي وهي التي كان مقررًا لها يوم الثلاثاء القادم.

تطور جديد في انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة أن اكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك قد أبدوا موافقة مبدئية على خوض المباراة.

كما أن رابطة الأندية من جانبها تمسكت بمشاركة نادي الزمالك بصورة طبيعية بل وأبلغوا حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء أنه تسرع في إصدار البيان الخاص بعدم خوض تلك المواجهة.

ولعل أكثر من شخص مختص مقرب من مجلس إدارة نادي الزمالك قد أكد خوض القلعة البيضاء بشكل طبيعي لكن في الوقت ذاته ننتظر لحين صدور بيان جديد نهائي لمعرفة الموقف النهائي لكتيبة جوزيه جوميز من خوض تلك المواجهة.