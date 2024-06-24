نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن موقف محمد الشناوي من الانتقال إلى الدوري السعودي.. وسر مكالمة الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الحارس الدولي محمد الشناوي نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقفه النهائي من الانتقال إلى صفوف أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، خلال الفترة المقبلة.

موقف محمد الشناوي من الرحيل عن الأهلي

وقال كريم رمزي في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" محمد الشناوي لديه الرغبة في الرحيل عن النادي الأهلي، وخوض تجربة الاحتراف في بطولة الدوري السعودي، وتحديدا فريق الوحدة".

تفاصيل مكالمة محمد الشناوي مع محمود الخطيب

وأضاف:" محمد الشناوي تواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وطلب منه الرحيل مع نهاية الموسم، خاصة أن هذا العرض السعودي جيد جدا على المستوى المالي".

واستكمل:" الشناوي أكد إلى محمود الخطيب أنه على استعداد لتجديد عقده مع النادي الأهلي، والخروج على سبيل الإعارة، وأنه لا يرغب في أن يكون هناك حزن داخل النادي بسبب رغبته في الرحيل'.

وأشار:" الشناوي دخل في مفاوضات مع نادي الوحدة السعودي، من أجل زيادة المبلغ المعروض عليه، وقد يصل إلى 2 مليون دولار في الموسم".

ثم اختتم:" تألق مصطفى شوبير مع النادي الأهلي، جعل إدارة القلعة الحمراء منفتحة على فكرة رحيل محمد الشناوي؛ على الرغم من أنه الحارس الأهم والأفضل في مصر".