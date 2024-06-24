تاريخ مواجهات إيطاليا وكرواتيا قبل مواجهة اليوم الإثنين في أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

تختتم منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بمواجهة نارية بين إيطاليا ضد كرواتيا، حيث ازداد البحث في الساعات الماضية عن تاريخ مواجهات المنتخبين خلال الفترة الماضية قبل انطلاق ضربة البداية بينهما مساء اليوم الإثنين.

واشتعلت منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم أوروبا، بعد تأهل إسبانيا إلى دور الستة عشر وتتنافس باقي المنتخبات على خطف بطاقة التأهل إلى المرحلة الآخرة من البطولة بالإضافة إلى البطاقة الثالثة المرجح أن يحصل عليها أفضل فرق المجموعة التي احتلت المركز الثالث.

وتضم المجموعة ثلاثة منتخبات من العيار الثقيل، فبعد تأهل إسبانيا مباشرة إلى دور الستة عشر، زاد الصراع بين إيطاليا وكرواتيا للحصول على البطاقة الثانية والمؤهلة إلى الدور المقبل.

تاريخ مواجهات إيطاليا وكرواتيا في كأس أمم أوروبا

• إيطاليا ضد كرواتيا: يورو 2012 انتهت المواجهة بالتعادل بينهما بنتيجة 1-1.

• إيطاليا ضد كرواتيا: تصفيات كأس أمم أوروبا 2014 انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة هدف لكل منهما.

• كرواتيا ضد إيطاليا: تصفيات كأس أمم أوروبا 2015 انتهت المباراة بتعادل المنتخبين إيجابيا بهدف لكل منهما.

موعد مباراة كرواتيا ضد إيطاليا في كأس أمم أوروبا

تقام أحداث المباراة اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو الجاري، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا يورو 2024.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أمم أوروبا

تنقل أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس.