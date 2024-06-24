نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب المجموعة الثانية في أمم أوروبا 2024 قبل مواجهات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الإثنين الموافق 24 من شهر يونيو الجاري، مباريات من العيار الثقيل، في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، ضمن المجموعة الثانية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره ألبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن يخوض المنتخب الإيطالي مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره كرواتيا في نفس الموعد.

ونجح منتخب إسبانيا في التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا، في موسمه الحالي 2024، بعدما فاز في الجولتين الماضيتين.

وعلى الجانب الآخر، يسعى منتخب إيطاليا للتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا، في حال التعادل أمام نظيره المنتخب الكرواتي أو الفوز.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم أوروبا

1- إسبانيا برصيد 6 نقاط.

2- إيطاليا برصيد 3 نقاط.

3- ألبانيا برصيد نقطة وحيدة.

4- كرواتيا برصيد نقطة وحيدة.