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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف نادي برشلونة الإسباني النهائي من الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال لويس روخو صحفي "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة يقول وداعًا لبيرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي.

مفيش صفقة.. برشلونة يتراجع عن التعاقد مع نجم مانشستر سيتي



وأضاف:"للمرة الألف لا يستطيع برشلونة التعاقد معه بسبب الظروف الاقتصادية رغم رغبة الطرفين".

وأكمل:"حاول برشلونة استغلال الشرط الخاص به للتعاقد مع سيلفا ولكن حتى هذا لم يكن كافيًا".

يذكر أن البرتغالي بيرناردو سيلفا كان أحد أهداف برشلونة الرئيسية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.