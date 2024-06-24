نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع الذهب ولا يمل من الألقاب، رحلة تاريخية لـ ليونيل ميسي في عيد ميلاده الـ 37 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم ذكرى ميلاد احد رموز كرة القدم وبطل العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الدي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 37، وسط مسيره حافلة بالقاب.



حقق ليونيل ميسي الحلم العنيد الذي كان يبحث عنه طوال مسيرته الكروية وهو كأس العالم الذي توجه به في نسخة 2022 التي أقيمت بقطر، أمام منافسه منتخب فرنسا.



ألقاب ميسي في مسيرته الكروية

- الدوري الإسباني - 10 مرات

- كأس ملك إسبانيا - 7 مرات

- كأس السوبر الإسباني 8 مرات

- دوري أبطال أوروبا - 4 مرات

- كأس العالم للأندية - 3 مرات

- كأس السوبر الأوروبي - 3 مرات

- الدوري الفرنسي - مرتان

- كأس السوبر الفرنسي - مرة واحدة

- كأس العالم للشباب - مرة واحدة

- ذهبية الأولمبياد - مرة واحدة

- كوبا أمريكا - مرة واحدة

- كأس فيناليسيما - مرة واحدة

- كأس العالم - مرة واحدة



ارقام استثنائية لـ ميسي في مسيرته.. تعرف عليها



-اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم (26 مباراة).

-اللاعب صاحب أكبر عدد من الدقائق في نهائيات كأس العالم (2،314).

-أكثر لاعب حمل شارة الكابتن في كأس العالم (19).

-اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف + التمريرات الحاسمة في كأس العالم (13+8).

-اللاعب الوحيد الذي حصل على الكرة الذهبية مرتين في كأس العالم (2014 و2022).

-أكثر اللاعبين حصولا على جائزة لاعب المباراة ببطولة كأس العالم (14 مرة).

-اللاعب الوحيد الذي سجل في دور المجموعات، دور الـ16، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي من نفس النسخة من كأس العالم.

-اللاعب الوحيد الذي سجل في نهائيات كأس العالم عندما كان في سن أقل من 20 عامًا أو في العشرينات أو في الثلاثينات من العمر.

-اللاعب صاحب أطول فاصل زمني بين هدفه الأول في كأس العالم والأخير له (16 سنة و6 أشهر ويومين).

-أكثر اللاعبين الذين سجلوا الهدف الأول في إحدى مباريات كأس العالم في أكبر عدد من المناسبات

-القائد الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في المباراة النهائية بكأس العالم (2).

-اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في كوبا أمريكا (35).

-اللاعب الذي قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كوبا أمريكا (17).

-الأجنبي الحاصل على أكبر عدد من ألقاب الدوري الإسباني (10).

-أفضل هداف على الإطلاق مع نفس الفريق (672 هدفا مع برشلونة).

-الهداف التاريخي لليجا الإسبانية (474 هدفا).

-الهداف التاريخي للكلاسيكو الإسباني (26 هدفًا).

-اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الإسباني: 50 هدفا في موسم (2011-12).

-اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد من الدوري الإسباني؛ 21 تمريرة في موسم (2019/20).

-اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الليجا الإسبانية (193).

-اللاعب الأكثر تسجيلا للهاتريك في الدوري الإسباني (36).

-أكثر اللاعبين تسجيلا لأهداف في مباريات متتالية بالدوري الإسباني (21، في موسم 2012/13).

-أكثر اللاعبين حصولا على جائزة البيتشيتشي كهداف لليجا.

-أفضل هداف على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا مع نفس النادي (120 هدفا مع برشلونة).

-اللاعب الذي سجل أهدافا في أكبر عدد من الأندية في دوري أبطال أوروبا (40 فريقا).

