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أحمد جودة - القاهرة - لم يستقر كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا على قناع طبي مثالي قبل مباراة بولندا غدا الثلاثاء في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

مبابي يُجرب أكثر من قناع طبي قبل مباراة بولندا في يورو 2024

وقالت وسائل إعلام فرنسية اليوم الإثنين، إن مبابي جرب عدة أقنعة طبية في التدريبات أمس الأحد.

وذكرت صحيفة ليكيب الرياضية أن مبابي واجه مشاكل أقل مع ارتداء قناع مصنوع من الكربون.

ويحتاج مبابي لقناع طبي بعد إصابته بكسر في الأنف الأسبوع الماضي خلال الفوز على النمسا بنتيجة 1/صفر غي اول لقاءات المنتخب الفرنسي في البطولة.

واكتفى كيليان بالجلوس على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي مع هولندا يوم الجمعة الماضي، ولم يحسم المدرب ديديه ديشان فرص مشاركته أساسيا ضد بولندا.

ويتساوى منتخبا فرنسا وهولندا برصيد أربع نقاط، في صدارة المجموعة ويأتي خلفهما منتخب النمسا بفارق نقطة، ويتذيل منتخب بولندا الترتيب دون رصيد وفقد فرصته في التأهل للأدوار الإقصائية.

وستكون عودة مبابي موضع ترحيب كبير لفشل المنتخب الفرنسي في تسجيل هدف بأقدام لاعبيه في بطولة اليورو بألمانيا، خاصة أنه فاز على النمسا بهدف عكسي.