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أحمد جودة - القاهرة - أقر مدرب منتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، بأن الفريق "لم يكن محظوظًا" في النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" التي ودعها بشكل كبير بعدما حصد نقطتين فقط من أصل 9 ممكنة.

داليتش: لم نكن محظوظين.. وقدمنا بطولة فاشلة

والآن سيتعين على داليتش، انتظار نتائج بقية المباريات التي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء، التي ستحدد خروجه المحتمل من البطولة إلا في حالة حدوث معجزة.

وتحتاج كرواتيا إلى أن تكون واحدة من أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ولم يعتذر داليتش عن الوضع الذي يمر به فريقه، وقال إنه أكمل بطولة فاشلة.

وقال "سجلت ألبانيا في مرمانا في نهاية المباراة، وإيطاليا في الدقيقة (98). لا يسعني إلا أن أهنئ لاعبي فريقي على القتال والإرادة والتضحية التي أظهروها. لكن الحقيقة هي أنها لم تكن بطولتنا. لقد أهدرنا ركلتي جزاء".

وأوضح "استقبلنا هدفين في الوقت بدل الضائع. كان الوضع بين أيدينا وأنا أشعر بخيبة أمل من كل شيء. هذا فشل، لم نتأهل عن المجموعة".

وأكد داليتش أن فريقه كان "جيدا" أمام إيطاليا، خاصة في الشوط الأول، والذي في رأيه، كان من الجيد عدم تلقي أي هدف خلاله، وشدد "هذا ما لم نتمكن من فعله ضد إسبانيا وألبانيا. لا يسعني إلا أن أهنئ اللاعبين على كل ما قاتلوا من أجله".

