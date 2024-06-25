نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراتي الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت رابطة الأندية المحترفة موعد مباراتي الأهلي أمام بيراميدز وذلك في الدور الأول والثاني في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء موعد مواجهة الدور الأول في الثاني عشر من شهر يوليو المقبل، بينما جاء موعد المباراة الثانية في الدور الثاني بتاريخ 22 من يوليو المقبل.



وتنطلق المباراتين في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويستقبل استاد القاهرة المباراة الأولى بينما يستقبل استاد الدفاع الجوي المباراة الثانية.

مواعيد مباريات الاهلي المؤجلة في الدوري

الاثنين 1 يوليو مواجهة الاهلى ضد طلائع الجيش ضمن مؤجلات الجولة الـ13 وتقام الساعة السابعة مساء على ستاد الكلية الحربية.



_ الثلاثاء 16 يوليو مواجهة الاهلى ضد مودرن فيوتشر ضمن مؤجلات الجولة الـ 17 الساعة السابعة مساء بإستاد القاهرة الدولى.



_ الجمعة 26 يوليو مواجهة الاهلى ضد المصرى البورسعيدى ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 الساعة السابعة مساء بإستاد برج العرب بالإسكندرية.



_ الاثنين 29 يوليو مواجهة الاهلى ضد سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة الـ19 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.



_ الاحد 4 أغسطيس مواجهة الاهلى ضد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 23 الساعة السابعة مساء بإستاد القاهرة الدولى.



_ الخميس 8 أغسطيس مواجهة الاهلى ضد سموحة ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 الساعة السابعة مساء والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



_ الاحد 11 أغسطيس مواجهة الاهلى ضد زد أف سى ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى