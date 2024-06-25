نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يوافق على الانتقال إلى بورتو البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، عن آخر تطورات رحيل ميكايل فاي لاعب برشلونة الإسباني، عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رومانوميكايل فاي وافق على عرض الانتقال إلى صفوف بورتو البرتغالي.

وأضاف أن إحدي إحدى النقاط الرئيسية لإتمام صفقة ميكايل فاي هي الشرط الجزائي الذي سيتم تضمينه في عقده مع نادي بورتو.

وأكمل، لا تزال المفاوضات جارية بشأن قيمة الشرط الجزائي المستقبلي.

وأوضح أن برشلونة وبورتو يتفاوضان على 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات أخرى.