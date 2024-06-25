نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول ينضم لسباق التعاقد مع صخرة الكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع صخرة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم الخط الخلفي للفريق.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية فإن نادي ليفربول أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم ريكاردو كالافيوري مدافع نادي بولونيا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت أن مسؤولي الريدز يريدون تجربة الحظ أمام كبار الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب مثل نادي برشلونة الإسباني ونادي ميلان الإيطالي.

وأوضحت أن مسؤولي نادي ليفربول سوف يحاول إقناع ريكاردو كالافيوري بالانتقال إلى الريدز وسوف يتم تقديم عرض مناسب للتعاقد معه.

ولفت المدافع كالافيوري الأنظار إليه في الموسم الماضي بعد تألقه بشكل كبير مع صفوف نادي بولونيا في الدوري الإيطالي.