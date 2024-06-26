نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يعادل رقم نجم مصري بعد الفوز على تشيلي.. تعرف عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتواجد في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، رقم نجم مصري بعدما خاض مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتحتضن الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 2024، خلال الفترة بين 21 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو الشهر المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخبًا.

ميسي يعادل رقم الصقر

تمكن النجم ليونيل ميسي من معادلة رقم أحمد حسن بعدما شارك في مباراة منتخب الارجنتين أمام التشيك في بطولة الكوبا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت شبكة أوبتا المختصة بالأرقام والاحصائيات أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عادل رقم الدولي المصري أحمد حسن في عدد المباريات الدولية، برصيد 184 مباراة محتلًا المركز الرابع عبر التاريخ.

قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية



يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية برصيد 205 مباراة، وتواجد بدر المطوع في المركز الثاني برصيد 196 مباراة.

فضلًا عن تواجد تشن آن سو في المركز الثالث برصيد 195 مباراة، ورابعًا أحمد حسن وليونيل ميسي في 184 مباراة.

استهل منتخب الأرجنتين مشواره في البطولة بالفوز على نظيره منتخب كندا بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الأولى من البطولة، والتي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى رفقة كندا وبيرو وتشيلي، ويتربع راقصو التانجو على عرش المجموعة، فيما يحل منتخب كندا في المركز الثاني.

ترتيب المجموعة الأولى

المركز الأول: منتخب الأرجنتين- 6 نقاط.

المركز الثاني: منتخب كندا- 3 نقاط.

المركز الثالث: منتخب بيرو- نقطة.

المركز الرابع: منتخب تشيلي- نقطة.

